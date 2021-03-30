В поселке Большая Речка началось строительство детского сада

Он рассчитан на 140 мест, сообщают в администрации Иркутского района Иркутской области.

Старое здание садика 1969 года постройки дважды закрывалось по требованию Роспотребнадзора, а в 2020 году – демонтировано.

– Садик будет построен по типовому проекту. В оформлении фасада будет использована «морская тематика». В нем разместится шесть групп, в каждой из которых предусмотрены и спальные, и игровые комнаты. Проектом предусмотрен пищеблок полного цикла, спортивный и музыкальный залы. На территории для каждой группы будет оборудована детская площадка, – рассказала главный архитектор проекта Юлия Лисовая.

Строительство здания планируют завершить в конце этого года, ввести в строй – в начале 2022 года. Кроме этого, в 2022 году в Большой Речке начнется строительство дороги по улице Ленина, которая ведет к школе и детскому саду.