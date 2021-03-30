ВТБ назвал результаты полутора лет технологической трансформации 

ВТБ за полтора года выполнил более половины запланированного объема работ технологической трансформации, предусмотренной стратегией банка до конца 2022 года, сообщают в банке.

Уже по итогам 2020 года банк получил вдвое превышающую прогноз прибыль от внедрения новых технологических продуктов - более 10 млрд рублей. ВТБ рассчитывает завершить основные преобразования раньше запланированного срока - в первом квартале 2022 года.

В рамках реализации технологической трансформации ВТБ:

перевел мобильный бан к на новую ИТ-архитектуру, что позволило увеличить скорость работы ВТБ Онлайн вдвое и ускорить время отклика интерфейсов в 10 раз;

вывел на новый уровень надежность систем при росте числа внедрений изменений на 57% до 33000 в год;

создал 7 новых технологических платформ, которые планирует сделать лидерами рынка;

в 8 раз сократил time to market продуктов и сервисов для клиентов.

«Нам нужно было ускорить внедрение новых значимых продуктов, вывод на рынок новой функциональности. Мы должны были преодолеть технологический разрыв с другими участниками рынка, одновременно с этим повысить устойчивость и надежность. Мы решили, что нужно построить ВТБ на совсем других технологических принципах, как бы совсем новый ВТБ. Для полной перестройки всех технологических систем банка и создания инновационных ИТ-платформ мы полностью изменили модель производства технологий, теперь над продуктами работают более 1200 команд, в которых более 13 тысяч человек. Мы открыли 14 программ в рамках программы "600 дней", написали все слои ИТ-архитектуры, через два года мы практически в каждом слое должны стать лидером на рынке», – заявил заместитель президента-председателя правления ВТБ Вадим Кулик.

Кулик отметил, что ВТБ создал и внедряет семь технологических платформ, которые позволят банку развиваться быстрее рынка, строить открытую экосистему, упрощать и ускорять взаимодействие с партнерами, государством и бизнесом.

Это омниканальная платформа, платформа розничного кредитного конвейера, платформа корпоративного кредитного конвейера; платформа открытых интерфейсов взаимодействия (open API); платформа аналитики данных, гео- и графовая платформы, платформа автоматизации разработки, облачная платформа.

«Мы их строим так, чтобы в 2022 году мы были лидерами, не просто там входили в топ-3 или пять, а именно лидерами в каждом из слоев технологических систем», – подчеркнул Кулик.

Также ВТБ в рамках технологической трансформации также активно внедряет искусственный интеллект в бизнес-процессы банка.

«Что касается искусственного интеллекта, мы занимаемся им не для изучения высоких материй, а исключительно там, где это дает эффективность и конкретный доход. За первый год этой программы мы заработали более миллиарда рублей, построили несколько систем, запустили в промышленное использование порядка 130 различных моделей, от предсказания оттока клиентов до распознавания текста. В январе запустили голосового помощника в мобильном приложении. Но главная гордость - автоматизация процессов внедрения и обучения искусственного интеллекта. К концу 2021 года мы планируем роботизировать разработку алгоритмов ИИ. Робот будет сам будет выявлять неоптимальные процессы, формировать модели, внедрять их в работу и следить за их эффективностью», – пояснил Кулик.