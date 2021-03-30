Минэнерго объяснило, почему дорожает бензин

В интервью kp.ru заместитель главы ведомства Павел Сорокин объяснил, что происходит на российском рынке топлива и от чего зависят цены на заправках.

– Обычно было так, что подорожание нефти приводит к укреплению рубля, и наоборот. Поэтому при изменении цены нефти на мировых рынках ее стоимость в рублях обычно меняется не сильно – как правило, она находится в диапазоне от 3000 до 3500 рублей за бочку. Но в середине марта, когда нефть подорожала, курс рубля не укрепился. Поэтому нефть стоила больше 5000 рублей за бочку, – говорит Павел Сорокин.

В 2018 году было два скачка цен на нефть – весной и осенью. При первом скачке весной это привело к резкому росту цен на заправках. Правительству тогда удалось договориться с бизнесом, чтобы цены на бензин на АЗС не росли быстрее инфляции. Но рынок открытый: нефть и нефтепродукты свободно экспортируются, поэтому оптовые цены на внутреннем рынке зависят от мировых.

И если нефть и бензин на мировом рынке дорожают, то закупочная цена для заправок тоже повышается. Поэтому, если ограничивать рост цен только на АЗС, этот бизнес становится убыточным и многие заправки рискуют закрыться. В этой ситуации был нужен механизм, который поможет сдерживать рост оптовых цен. Поэтому Минэнерго с Минфином и разработали демпфер, который действует у нас с 1 января 2019 года.