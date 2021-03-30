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«Как мотивировать отдел продаж на сверхрезультат»: онлайн мастер-класс в Университете бизнеса Уралсиб

Университет бизнеса Уралсиб приглашает принять участие в онлайн мастер-классе на тему  «Как мотивировать отдел продаж на сверхрезультат», который пройдет 8 апреля в 11-00 мск.  

Участие бесплатное, необходимо зарегистрироваться по ссылке. Количество мест ограничено.

Преподаватель – Татьяна Винокурова - эксперт по построению отделов продаж. Основатель консалтинговой компании PRO Бизнес. Президент Ассоциации спикеров Санкт-Петербурга.

На мастер-классе поговорим об инструментах проведения собеседования, приемах быстрой адаптации новичков, видах мотивационных схем, пределе эффективности менеджера и других нюансах процесса построения эффективного отдела продаж.

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Основные темы мастер-класса:

  • Как мотивировать менеджера по продажам
  • Виды мотиваций, и что лучше работает в кризис
  • Как наладить воронку найма сотрудников
  • Как правильно нанимать хорошего менеджера по продажам
  • Регламент, алгоритм действия и правильные скрипты, нужны или нет

Онлайн мастер-класс представляет собой прямой эфир с полезным контентом, разбором кейсов, ответами на вопросы слушателей в прямом эфире. Ссылка на трансляцию будут направлена слушателю на e-mail после прохождения регистрации.

Обучающий проект Университет бизнеса Банка Уралсиб позволяет начинающим и опытным бизнесменам бесплатно получать необходимые знания для старта и развития бизнеса. В числе преподавателей – как профессиональные коучи, так и успешные бизнесмены.

Уже сейчас Вы можете посмотреть записи других вебинаров  в разделе Университета бизнеса на сайте Банка Уралсиб.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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