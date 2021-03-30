Заблудившихся в лесу геодезистов нашли в Жигаловском районе

Они пытались выехать из леса по объездному пути, но сбились с дороги, сообщают в ГУ МЧС Иркутской области.

Один из них передал координаты, и добавил, что топливо на исходе, равно как и зарядка их мобильных телефонов. По прибытию спасателей геодезистов на месте не оказалось.

– Преодолели мы порядка 25 километров по лесу. Осложняли продвижение высокий снег, наледи, ночное время. Около 4 часов утра на берегу реки Лены напротив деревни Пономарева мы обнаружили заблудившихся. Мужчины находились в удовлетворительном состоянии. Их вместе с оборудованием доставили в Жигалово. Автомобиль, на котором они приехали, был неисправен. Его эвакуация будет проведена в дневное время, – уточнил заведующий отделом ГО и ЧС Жигаловского района Артём Кармаданов.