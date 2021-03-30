Братск вышел из «красной» зоны

Такие данные по атмосферному воздуху дал Росгидромет, сообщают в областной администрации.

Согласно указу правительства, к 2024 году выбросы загрязняющих веществ в регионе должны быть снижены на 20%, по опасным веществам к 2030 году – в два раза.

– В перспективе также приобретение транспорта и коммунальной техники на газомоторном топливе. Мы включились в работу по газификации Братска. Решён вопрос о строительстве 200 километров газопроводов, чтобы обеспечить подачу газа в пять с половиной тысяч домовладений и перевести ТЭЦ-7 на природный газ, – отметил губернатор.