Эксперты WWF одобрили проект образовательной тропы на Сарайском пляже

Ее построят в Прибайкальском национальном парке, сообщают в пресс-службе ФГБУ Заповедное Прибайкалье.

Согласно заявке, к уже существующей инфраструктуре должны добавиться дополнительные 1000 метров оборудованного маршрута – с настилами и информационными стендами, позволяющими посетителям самостоятельно знакомиться с объектами флоры и фауны, особенностями ландшафта, историей и пр.

На месте проведения работ предполагается наличие площадки по отслеживанию антропогенной нагрузки; данный участок в дальнейшем позволит продемонстровать изменения в состоянии растительного покрова и почв.

Всего в конкурсе WWF России участвовали 91 ООПТ страны. Финансирование получат 13 проектов, посвящённых изучению уязвимых экосистем, мониторингу и сохранению редких видов. Благодаря конкурсу появятся новые экотропы, построят искусственные платформы для гнезд хищных птиц, с помощью беспилотников проведут учет зубров, а для лошадей Пржевальского и сайгаков будут созданы водопои (некоторые на солнечных батареях).