ВТБ нарастил кредитный портфель среднего и малого бизнеса в Иркутской области на четверть

По итогам 2020 года кредитный портфель среднего и малого бизнеса ВТБ в Иркутской области вырос на четверть и превысил 26 млрд рублей. Портфель привлеченных средств предпринимателей увеличился на 29% и приблизился к 20 млрд рублей, сообщают в банке.

В прошедшем году ВТБ продолжил активную работу по реализации программ государственной поддержки среднего и малого бизнеса в Иркутской области. Общий портфель в рамках льготных инструментов превысил 9,3 млрд рублей. Из них 3,9 млрд рублей приходится на программу льготного кредитования МСП Минэкономразвития (Программа 1764). Еще более 1,6 млрд рублей в портфеле занимает кредитование по программе Министерства промышленности и торговли РФ (Постановление Правительства РФ №191). Объем средств помощи производителям сельхозпродукции по итогам года составил около 840 млн рублей (Программа 1528). Около 2,4 млрд рублей портфеля кредитов в рамках госпрограмм приходится на программы поддержки занятости в период пандемии коронавируса.

«В 2020 году мы сосредоточили свои усилия на поддержке предпринимателей региона и развитии возможностей цифрового обслуживания клиентов. Благодаря этой стратегии и готовности индивидуально решать задачи наших партнеров, мы существенно нарастили кредитный портфель среднего и малого бизнеса в регионе, несмотря на пандемию. Уверена, что наши возможности, в том числе кредитование в рамках программ господдержки, помогут региональному бизнесу сохранить и расширить масштабы деятельности», − отметила Александра Макарова, управляющий ВТБ в Иркутской области.

В 2020 году среднему и малому бизнесу Иркутской области стали доступны новые цифровые продукты ВТБ. Предприниматели региона получили возможность вести бухгалтерию и налоговый учет для ИП, а также решать вопросы, связанные с бухгалтерией, с помощью квалифицированных специалистов в мобильном приложении «Цифра» - в сервисе зарегистрировалось более 2000 предпринимателей. Около 100 торговых точек региона готовы принимать платежи от клиентов через смартфон в приложении «ВТБ Бизнес QR». Также у бизнеса есть возможность дистанционно решать вопросы обслуживания в новом мобильном банке ВТБ Бизнес Lite. Для торгово-сервисных предприятий банк представил устройство «ВТБ-касса», сочетающее в себе функции онлайн-кассы и POS-эквайринга.

Для дополнительной поддержки малого и среднего бизнеса в 2020 году ВТБ запустил информационно-образовательный портал «Ближе к делу», на котором прошли обучение уже 3,3 тысячи предпринимателей Прибайкалья. Портал предлагает курсы и вебинары по различным вопросам развития бизнеса, новости, статьи экспертов с практическими рекомендациями.