В 2021 году на ремонт дорог Иркутской области потратят на 21% больше средств, чем годом ранее

Это 10 млрд рублей, сообщают в областной администрации.

В рамках проекта Братску предоставлена субсидия в размере 308 млн рублей за счет средств федерального бюджета на ремонт трех автодорог протяженностью 2,7 км и на капитальный ремонт трех трасс протяженностью 1,8 км. Кроме того, за счет дополнительно выделенных средств из федерального бюджета предусмотрено 35,6 млн рублей на ремонт автомобильной дороги по улице Пролетарская протяженностью 1,6 км.

В ходе совещания глава региона дал поручение дирекции по строительству и эксплуатации автомобильных дорог совместно с главами Братска и Братского района определить собственника дороги ведущей из аэропорта до кольца «Аэропорт Братск» для приведения трассы в нормативное состояние.

– Проработан вопрос и о наиболее оптимальном прохождении объездной автомобильной дороги «Вилюй». Принято решение проложить трассу по объездной дороге от транспортной развязки «Братск – аэропорт – жилой район Энергетик» до перекрестка с улицей Студенческая с выходом на автомобильную дорогу федерального значения А-331 «Вилюй», – сказал Игорь Кобзев.