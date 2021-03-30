Культурный код: цифровой каталог по деревянном зодчеству появится в Иркутске

МТС совместно с экспертами по деревянному зодчеству Иркутска готовит цифровой каталог по расшифровке символов на деревянных домах, в котором расскажут о значении интересных и характерных изображений и узоров на иркутских постройках пошлых веков.

– Деревянную застройку Иркутска признают как уникальный культурный и исторический феномен. Это настоящий городской #культурныйкод, – подчеркивает Владислав Божеев, директор МТС в Иркутской области. – Но в тоже время деревянные дома являются одними их самых незащищенных – до нашего времени дошло сравнительно небольшое количество исторических деревянных построек, и крайне важно сохранить то, что осталось. Нам с коллегами захотелось не только собрать на единой цифровой платформе историю деревянного зодчества, а «оживить» их и расшифровать значения символов и узоров, изображенных на них.

На данном этапе проекта, МТС предлагает иркутянам стать соавторами и присылать фото домов (с адресом), где изображены выразительные и интересные символы на деревянном строении, в личный аккаунт директора МТС Иркутской области Владислава Божеева.

– Возможно, именно ваш любимый дом войдет в цифровой каталог символов и останется в истории города. Жду фото до 10 апреля, – отметил глава МТС в сообщении на своей странице в Инстаграм.

В конце весны оцифрованный каталог компания презентует городу и горожанам в рамках проекта «Культурный код».