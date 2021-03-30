Более половины российских компаний едва остаются на плаву

Более половины компаний МСБ России заявили, что им едва хватает денег, чтобы оставаться на плаву.

55,9% сотрудников российских компаний признались, что их предприятиям впритык хватает денег, чтобы оставаться на плаву, показал опрос облачного сервиса управления торговлей для малого бизнеса «МойСклад» и инвестиционной платформы «Поток» среди 1299 сотрудников и руководителей МСБ. Кроме того, 11,9% опрошенных ответили, что финансовое положение их компаний плачевное — денег не хватает. Об отсутствии трудностей с финансами заявили 32,2% респондентов.

Также сотрудники отечественных компаний выразили свое мнение по поводу кредитования бизнеса: почти половина опрошенных (47,7%) относятся положительно, 23,8% — тоже положительно, но с оговоркой — не к условиям кредитования в России. 19,6% — в зависимости от обстоятельств, а 8,9% — отрицательно.

О том, что кредиты, взятые в период пандемии, сказались негативно на финансовом положении компаний, рассказали 57,2% респондентов, при этом 42,8% отметили, что в их случае займы на нужды бизнеса никак не повлияли на материальном состоянии предприятий.

Самым популярным видом кредита, которым воспользовались опрошенные для поддержки бизнеса, стал кредит на проект (23,6%). На втором месте оказался товарный кредит (21,2%), а на третьем — инвестиционный кредит (18,5%). 18,1% участников исследования пользовались оборотным кредитом, 13,3% — овердрафтом и лишь 5,3% — кредитом под инкассируемую выручку.

Среди прочих способов получения финансирования для бизнеса, самым востребованным вариантом оказались услуги частных инвесторов (21,6%), следом идут инвестиционные платформы (14,5%), краудфандинг (10,5%), программа предоставления субсидий из федерального бюджета (10%), грантовая поддержка (9,6%), краудинвестинг (8,2%), субсидии на возмещение процентов по кредиту (6%), Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере (3,8%). 15,8% опрошенных ответили, что не пользовались ни одним из вышеперечисленных инструментов для привлечения финансов.

В период пандемии компании чаще всего брали кредиты на зарплаты сотрудникам (20%), на расширение бизнеса (14,7%), на аренду офиса (13,9%), на раздачу долгов по зарплатам (11,6%), на технику для офиса (10,5%), а 8,4% — на премии. При этом 10,5% респондентов ответили, что брали займ для того, чтобы просто удержать бизнес на плаву, и ровно столько же (10,5%) рассказали, что не брали кредит на нужды компании вообще.

Воспользоваться льготными кредитами в этом году планируют 35,8% компаний, 34,7% пока еще не определились с решением по данному вопросу, а 29,5% рассказали, что не собираются брать льготные займы.

На вопрос о том, срывали ли компании сроки выплаты кредитов, положительно ответили 56,1% опрошенных: из них 41,6% рассказали, что делали это редко и в большинстве случаев старались закрывать их вовремя, а 14,5% срывали регулярно, поскольку высокие проценты возврата кредитов не позволяли им погашать задолженность своевременно.

31,1% представителей компаний рассказали, что финансируют бизнес с помощью собственных средств и банковских кредитов, 29,7% — за счет собственных средств, 16,5% -- используют собственные средства, банковские кредиты и альтернативные кредитам источники финансирования, 15% — пользуются только банковскими кредитами, а 7,7% — банковские кредиты и альтернативные кредитам источники финансирования.

По данным инвестплатформы «Поток», в марте и апреле 2020 года — в разгар пандемии, после введения ограничений — снизились (месяц к месяцу) как количество заявок от малых предпринимателей на получение кредита, так и количество и сумма выданных кредитов. В марте и апреле число заявок снизилось в месячном исчислении на 32% и 36% соответственно, количество выданных кредитов — на 40% и на 50% соответственно, сумма выданных кредитов — на 29% и 59% соответственно. Доля просроченных кредитов в общем портфеле выданных кредитов при этом выросла на максимальные в 2020 году 9% в марте и 12% в апреле. Начиная с мая и в последующие месяцы, доля просроченных кредитов не превышала 2% и к концу года снизилась до нуля.

Аскар Рахимбердиев, CEO компании МойСклад: «Результаты исследования прямо говорят о том, что малые и средние предприятия России отчаянно нуждаются в дополнительной финансовой поддержке. К сожалению, минувший год оказался для многих «испытанием на прочность» — мало, кто встречался с подобными ситуациями, когда обстоятельства, не зависящие от предпринимателей, с ног на голову переворачивают правила игры, и если вчера дела шли гладко, а выручка росла, то сегодня ты судорожно ищешь деньги на выплаты зарплат сотрудникам. Несмотря на все это, ситуация оказалась лучше, чем мы предполагали год назад, в начале пандемии, но, конечно, малый бизнес мог бы использовать дополнительную финансовую поддержку. Будем надеяться, что грядущие инициативы государства по поддержке МСБ позволят наконец компаниям вздохнуть с облегчением».

«Во время локдауна — в апреле-июне — мы значительно снизили количество и объем выдач по сравнению с январем-мартом. Уменьшились органический спрос от качественных заемщиков и наша толерантность к риску. В третьем и четвертом кварталах количество и объем выдаваемых займов постепенно восстановились, причем в четвертом квартале мы выдали больше займов, чем в январе-марте (на 27% — количество и на 29% — объем). По итогам первого квартала 2021 года количество и объем выданных займов тоже вырастут по сравнению с первым кварталом 2020 года, — говорит управляющий партнер инвестиционной платформы “Поток” Юрий Попов. — Одна из главных причин — увеличение конверсии из заявок на получение займа в выдачу. Мы более тонко настроили скоринг заемщиков, чтобы не отказывать качественные заявки по формальным критериям».