Большинство россиян не смеются над неудачными шутками начальства

Большинство россиян готовы поддержать смехом даже несмешные шутки, особенно если шутят дети, друзья или родители. А вот на работе над неудачными попытками пошутить смеются реже.

В преддверии Дня смеха в опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны.

Лишь треть россиян никогда не смеется над несмешными шутками.

Каждый второй же более снисходителен к неудачным проявлениям чувства юмора. 29% россиян готовы посмеяться над глупой шуткой детей: особенно часто об этом сообщают женщины (33 против 26% среди мужчин) и опрошенные старше 45 лет (34%). Похихикать над скучным анекдотом в исполнении друзей готов 21% опрошенных, чаще всего — молодежь от 18 до 24 лет (33%). Каждый пятый россиянин (20%) поддержит смехом неудачные юмористические экспромты родителей.

Над несмешной шуткой своей второй половины готовы посмеяться 19% респондентов, при этом мужчины немного более снисходительны, чем женщины (20 против 17%). Поддержать розыгрыш в духе «у тебя спина белая» в исполнении сестры, брата или коллеги смогут лишь по 10% россиян.

Опрос показал, что реже всего россияне смеются над неудачными шутками начальства (8%). В комментариях респонденты сообщали о нежелании завоевывать доверие начальства таким способом. Между тем деликатно изобразить смех в ответ на странную шутку руководителя чаще готовы опрошенные в возрасте от 18 до 24 лет, а также респонденты с доходом от 30 до 80 тыс. руб. (по 10%).