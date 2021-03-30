Выставка «Виталий Смагин. Акварели» пройдет в галерее Виктора Бронштейна со 2 по 25 апреля

Большинство картин признанного художника будут презентованы впервые, сообщают в пресс-службе галереи.

Виталий Смагин (1937–2015) – Народный художник и член Союза художников России, мастер монументально-декоративной живописи. Его работы находятся в коллекциях музеев России, США, Франции, Польши, Монголии, Германии, Испании, Японии, Италии. По его эскизам выполнен мемориальный комплекс «Вечный огонь», а монументальные полотна украшают многие здания Иркутска.

Виталий Георгиевич основал кафедру монументально-декоративной живописи ИРНИТУ, где преподавал до самой смерти. Его называют основоположником иркутского авангарда. Мастер сочетал древние образы и современные стили, мифы и реальность, использовал яркие жизнеутверждающие краски.

Художник работал в разных техниках: декоративная и монументальная живопись, мозаика, коллаж, роспись, акварель.

– Виталий Смагин – признанный автор. По всей России его знают в основном как художника-монументалиста. Хотя акварель – один из его любимых материалов, большая часть акварельной графики никогда не экспонировалась, – рассказывает директор галереи Ольга Бронштейн, – Мы посчитали важным показать именно эту сторону его искусства.

На новой выставке можно будет увидеть около 50 акварельных картин, 30 из них представлены впервые. Все работы созданы в разное время – с 1972 по 2010 год. Смысловая нагрузка работ отражает три ключевые темы: таинственные легенды Бурятии, пейзажи из путешествий и знаки зодиака. Везде изображен иллюзорный мир, в котором реальные образы сочетаются с пространством легенд и преданий.

В картинах Виталия Смагина прошлое и современность, Восток и Запад, абстракция и реализм находятся в гармонии. Глубокие философские образы выражаются ритмикой цветовых пятен, смелой трансформацией форм и их стилизацией.