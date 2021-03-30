К реконструкции аэропорта в Братске привлекут дополнительные силы

– Нехватка опыта подрядной организации привела к отставаниям строительно-монтажных работ на объекте, – говорит руководитель Федерального агентства воздушного транспорта Александр Нерадько.

– Срыв сроков реконструкции аэропорта Братска недопустим. Именно поэтому во время встречи в Москве я пригласил Александра Васильевича Нерадько приехать в Братск и на месте обсудить наши действия. В кратчайшие сроки мы должны мобилизовать все ресурсы. Я поручаю привлечь на этот объект сто сотрудников Дорожной службы Иркутской области, – сказал Игорь Кобзев.

Также на объекте установят видеокамеры, которые позволят вести контроль за ходом работ в режиме онлайн.

Реконструкция аэропорта Братска идёт в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы». Она была начата в 2020 году. Подрядчик заключил контракт с Росавиацией. Его сумма составляет 1,19 млрд рублей. Задача – провести реконструкцию взлётно-посадочной полосы, рулёжных дорожек и перрона, создать новые места стоянок воздушных судов, построить очистные сооружения, аварийно-спасательную станцию и другие объекты инфраструктуры. Завершить реконструкцию необходимо в конце 2021 года, однако сейчас работы идут с отставанием. Одной из причин является нехватка рабочей силы. Из-за пандемии коронавирусной инфекции строительным организациям сложно привлекать рабочих из-за рубежа.