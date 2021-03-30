В Иркутской области впервые создана учебная банковская карта

Главное управление МВД России по Иркутской области во взаимодействии с социально-ответственными финансово-кредитными организациями, ПСБ и банком Открытие, запускают пропагандистский проект, направленный на повышение финансовой грамотности населения региона.

В рамках просветительской кампании полицейские разработали учебную банковскую карту, которая изготовлена из пластика и полностью имитирует обычную дебетовую (кредитную) карту гражданина.

На первом этапе для жителей области изготовлено 2 тысячи экземпляров карты. Они активно используются полицейскими во время разъяснительных бесед с гражданами, а также в офисах банков – участников акции, при обращении к ним клиентов, впервые оформляющих банковую карту, либо осуществляющих ее замену в связи с истечением срока действия или утраты.

Как отметил Александр Логунов, Региональный директор Операционного офиса «Иркутский» ПАО «Промсвязьбанк»: «Повышение уровня финансовой грамотности у населения требует комплексного подхода как со стороны государственных структур, так и со стороны банков. Именно поэтому мы приняли участие в проекте Главного управления МВД России по Иркутской области и поддержали выпуск учебных банковских карт. Это удобный и наглядный инструмент, который подскажет гражданам, как поступить, какую информацию с карты нельзя озвучивать и, таким образом, поможет сохранить денежные средства».

«Для банка «Открытие» важны безопасность и защищенность средств, размещенных на счетах и картах наших клиентов. Поэтому вместе с правоохранительными органами мы принимаем участие в этом проекте. Цель нашего участия – довести до иркутян информацию, с помощью которой можно простым способом избежать нежелательных потерь своих средств», – отмечает заместитель управляющего по розничному бизнесу банка «Открытие» Дмитрий Степаняк.

Принятие дополнительных мер по укреплению кибербезопасности обусловлено значительным ростом криминальной активности лиц, совершающих хищения посредством IT-технологий. В 2020 году в Приангарье зарегистрировано свыше 8,5 тысяч таких преступлений. Каждое третье деяние совершено в отношении жителей Иркутска.

По данным ГУ МВД, доля так называемых бесконтактных краж и мошенничеств в общей структуре преступности возросла за последние несколько лет с 12% до 20%, а ущерб, причиненный пострадавшим, увеличился в несколько раз, с 60 млн. рублей до 490 млн. рублей. Таким образом, каждое пятое противоправное посягательство совершается сегодня именно таким способом. Наиболее типичными схемами краж и мошенничеств является продажа (покупка) товаров и услуг на Интернет-сайтах – 46,6%, обман под видом сотрудников банка – 36,5%, родственник в беде – 7,3%.

Возраст пострадавших колеблется от 12 до 90 лет. Имеются случаи, когда человек становился жертвой мошенников несколько раз. Помимо этого, есть прецеденты, когда аферисты вынуждают человека оформить кредит и перевести полученный заем на так называемый безопасный счет.

Практика показывает, что среди потерпевших немало людей, отлично ориентирующихся в специфике современных финансовых операций, с высшим образованием, занимающих различные должности в органах государственной власти, учреждениях здравоохранения, образования, занимающихся предпринимательской, преподавательской и иной деятельностью. Практически все они были заблаговременно осведомлены о существующих рисках через средства массовой информации, социальные сети, от родственников или знакомых, однако, будучи введенными в заблуждение, перечислили сбережения неизвестным лицам либо сообщили персональные данные, с помощью которых преступники списали денежные средства, находящиеся на счетах в банке.

В минувшем году сотрудниками полиции установлено более 1300 лиц, причастных к IT-преступлениям, раскрыто свыше 1500 преступлений.

Как отмечают в полиции, отказ от участия в диалоге с лицами, называющих себя специалистами службы безопасности банка делает невозможным совершение хищения. Кроме того, сотрудники ОВД рекомендуют исключить внесение предоплаты и передачу любых данных о себе за исключением номера карты и телефона, к которому она привязана.