Работодатели рассказали о плюсах и минусах молодых сотрудников

Главным преимуществом молодых сотрудников половина российских работодателей назвали желание учиться и получать опыт.

Сервис Работа.ру провел исследование и выяснил, по каким причинам работодатели готовы рассматривать соискателей в возрасте 18-24 лет, и по каким причинам им отказывают в трудоустройстве чаще всего. В исследовании приняли участие более 1000 представителей российских компаний из всех регионов страны.

45% представителей бизнеса указали, что молодых сотрудников проще готовить и обучать под конкретную компанию. Еще 43% опрошенных рассказали, что именно сотрудники 18-24 лет отличаются энергичностью и целеустремленностью.

29% компаний указали в качестве преимуществ молодых соискателей гибкость ума и креативность, а четверть опрошенных отметили умение быстро приспосабливаться и вливаться в коллектив. Также 24% российских работодателей рассматривают резюме молодых специалистов из-за низких зарплатных ожиданий.

Каждый пятый работодатель указал в качестве преимущества кандидатов 18-24 лет отсутствие семьи и детей, 18% отметили оптимизм молодежи, а 17% — высокую лояльность таких соискателей. 16% представителей бизнеса рассказали, что не видят преимуществ молодых соискателей перед более старшими сотрудниками.

7 из 10 работодателей считают, что молодежь 18-24 лет негативно отличается безответственным отношением к работе. 56% представителей компаний в качестве причины не рассматривать таких кандидатов указывают проблемы с дисциплиной, а еще 45% опрошенных отметили слишком высокие зарплатные ожидания молодых соискателей.

37% респондентов указали, что молодых специалистов мешает нанимать отсутствие опыта работы, а 33% отметили недостаток рабочих навыков. Еще 30% представителей бизнеса рассказали, что молодежь, по их мнению, не умеет принимать критику.

Около четверти респондентов (26%) не стали бы рассматривать на вакансию молодых соискателей из-за неумения справляться со стрессом, а каждый пятый работодатель (21%) указал на зависимость молодежи от гаджетов.

Отсутствие рекомендаций с прошлого места работы является минусом молодых соискателей для 6% опрошенных. Желание кандидатов заводить детей станет преградой для 5% работодателей, а отсутствие связей у соискателя помешает 4% компаний. 13% представителей бизнеса всегда готовы рассматривать на работу кандидатов 18-24 лет.

При всех перечисленных плюсах и минусах молодых соискателей, 77% работодателей всё-таки отметили готовность обучать начинающих специалистов недостающим навыкам за счет компаний.