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Контрабанду лесоматериалов выявили в Иркутской области

Сумма ущерба составила 57 млн руб., сообщают в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.

Ей занимался житель поселка Куйтун Иркутской области.

По версии следствия обвиняемый занимался скупкой незаконно заготовленной на территории Иркутской области древесины, ее переработкой и последующим вывозом за границу. Оформление сделок с лесопродукцией осуществлялось с использованием фиктивных документов, представленных в таможенный орган.

В результате преступных действий обвиняемого в КНР экспортировано более 8 тыс. куб. м. лесоматериалов на общую сумму свыше 57 млн руб.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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