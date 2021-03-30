Контрабанду лесоматериалов выявили в Иркутской области

Сумма ущерба составила 57 млн руб., сообщают в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.
Ей занимался житель поселка Куйтун Иркутской области.
По версии следствия обвиняемый занимался скупкой незаконно заготовленной на территории Иркутской области древесины, ее переработкой и последующим вывозом за границу. Оформление сделок с лесопродукцией осуществлялось с использованием фиктивных документов, представленных в таможенный орган.
В результате преступных действий обвиняемого в КНР экспортировано более 8 тыс. куб. м. лесоматериалов на общую сумму свыше 57 млн руб.