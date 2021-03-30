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В Иркутской области не проводят санитарных рубок

Об этом рассказал министр лесного комплекса Иркутской области Дмитрий Петренев в прямом эфире. 

По данным министерства, с 2017 по 2019 годы под видом санитарных рубок было незаконно вырублено более 100 тыс. га лесов именно вдоль берегов рек и водохранилищ. Эти леса являются защитными. Они предотвращают эрозию почвы, защищают сами водные объекты. 

Дмитрий Петренев рассказал, что Иркутская область стала первой в стране в рейтинге лесовосстановления. За прошедший год сотрудники лесного хозяйства Приангарья вручную, а также при использовании механизированных средств высадили лесные культуры более чем на 15 тыс. га.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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