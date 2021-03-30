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В Иркутске расчищают русло реки Солянка

В городе введён режим повышенной готовности, сообщают в ГУ МЧС России по Иркутской области.

В Иркутском районе сохраняется напряжённая ситуация с подтоплением приусадебных участков в селе Хомутово, в селе Урик и в деревне Грановщине. Подтопленных жилых домов нет. 

Откачка воды и расчистка водоотводных каналов, а также возведение заградительной дамбы в деревне Грановщине ведётся с помощью тяжёлой инженерной техники силами администраций муниципальных образований. Для откачки воды из переполненных каналов привлечена пожарная техника Иркутского пожарно-спасательного гарнизона: пожарно-насосная станция и рукавные автомобили.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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