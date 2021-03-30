В Иркутске расчищают русло реки Солянка

В городе введён режим повышенной готовности, сообщают в ГУ МЧС России по Иркутской области.

В Иркутском районе сохраняется напряжённая ситуация с подтоплением приусадебных участков в селе Хомутово, в селе Урик и в деревне Грановщине. Подтопленных жилых домов нет.

Откачка воды и расчистка водоотводных каналов, а также возведение заградительной дамбы в деревне Грановщине ведётся с помощью тяжёлой инженерной техники силами администраций муниципальных образований. Для откачки воды из переполненных каналов привлечена пожарная техника Иркутского пожарно-спасательного гарнизона: пожарно-насосная станция и рукавные автомобили.