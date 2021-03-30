Сбер анонсировал открытие первого за Уралом кампуса «Школы 21»

В начале июля 2021 года в Новосибирске начнёт работать новый кампус «Школы 21» — он будет запущен на базе офиса 2ГИС и сможет выпускать до 500 разработчиков ежегодно, сообщают в пресс-службе Сбера.

«Школа 21» — инновационный образовательный проект Сбера, который даёт возможность любым кандидатам от 18 лет бесплатно получить востребованное образование в сфере ИТ. Сегодня в России работает два кампуса школы — в Москве и Казани.

«Школа 21» в Новосибирске — это совместный проект Сбера и 2ГИС (входит в экосистему Сбера), который позволит жителям Сибирского федерального округа и ближайших стран СНГ получать практические знания в ИТ-сфере, а компаниям — восполнять нехватку специалистов. Кампус займёт несколько этажей в здании головного офиса 2ГИС, это поможет участникам проникнуться атмосферой современной ИТ-компании. На время учёбы иногородним предоставляется общежитие.

За 2020 год в Новосибирской области количество вакансий в ИТ-отрасли выросло более чем на 17% и продолжает расти, по оценкам экспертов. Несмотря на высокие зарплаты (на 66% выше средней по региону), дефицит кадров в отрасли сохраняется.

Обучение в «Школе 21» бесплатное. Поступление в школу не зависит от предыдущих знаний, результатов ЕГЭ, опыта работы, умения программировать и наличия дипломов. «Школа 21» открыта 24/7, и участники сами выстраивают график своего обучения, двигаясь по своей индивидуальной образовательной траектории.

— Школа 21" показала свою эффективность в подготовке ИТ-специалистов мирового уровня для цифровой экономики России. Сегодня мы открываем уже третий кампус. Неслучайно после Москвы и Казани "Школа 21" приходит в научную столицу России — Новосибирск. Цифровизация экономики и ИТ-отрасль в регионе находятся на высоком уровне. Уверен, что наш совместный проект с 2ГИС — "Школа 21" в Новосибирске — соберёт у себя на площадке самых мотивированных участников и внесёт свой вклад в растущие потребности в ИТ-специалистах, а географическое положение Новосибирска откроет возможности для обучения огромному числу желающих — как из России, так и из-за рубежа, — Герман Греф, президент, Председатель Правления Сбербанка.

Приём заявок на летний набор в Новосибирске уже открыт. Стать участником «Школы 21» может любой человек в возрасте от 18 лет, успешно прошедший отборочные этапы. Оставить заявку можно на сайте.