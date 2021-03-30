Россия вошла в топ-5 мирового индекса роста цен на жилье

За 2020 год цены увеличились в среднем на 5,6%, при этом показатель вырос в 89% анализируемых стран, сообщает консалтинговая компания Knight Frank.

Абсолютным лидером нового рейтинга стала Турция (+30,3%), далее следует Новая Зеландия (+18,6%) и Словакия (+16%). Россия за год переместилась с 17 (+6,6%) на четвертое место (+14%). В 2020 году цены на жилье продемонстрировали самый быстрый рост за последние три года.

В 2020 году положительная динамика цен была зафиксирована в 89% стран, годом ранее рост отмечался в 96,4%. В целом на протяжении 12 месяцев рынки жилой недвижимости продолжали демонстрировать свою устойчивость и достигли среднего показателя в 5,6% (+5,3% годом ранее).

По итогам 2020 года Турция заняла первое место с ростом цен на 30,3% и лидирует в индексе на протяжении четырех кварталов подряд. В IV квартале 2019 года страна занимала только девятую строчку (+9,9%). Новая Зеландия, расположившаяся на второй позиции в 2020 году (+18,6%), годом ранее находилась на четвертом месте (+12,1%), а замыкающая тройку лидеров Словакия (+16%) – на 20-м (+6,1% в 2019 году). Низкие процентные ставки продолжают стимулировать спрос, в то время как объем предложения на многих рынках остается ограниченным.

Россия по итогам 2020 года вошла в пятерку лидеров и занимает четвертое место (+14%). В 2019 году страна находилась только на 17 строчке, и рост цен составлял 6,6%.

По словам Ольги Широковой, директора департамента консалтинга и аналитики Knight Frank, в 2020 году положительная динамика действительно была существенной, особенно во второй половине года, когда начали снимать запреты. Активный рост цен был напрямую связан с повышенным спросом среди покупателей, в том числе, за счет государственных программ поддержки ипотечного кредитования – для многих это стало стимулом для совершения сделок. К тому же пандемия и самоизоляция показали высокую значимость жилого пространства, что, в свою очередь, также подтолкнуло часть покупателей на смену своих жилищных условий.

Марина Шалаева, директор по зарубежной недвижимости и частным инвестициям Knight Frank, утверждает: «Закрытые границы и отсутствие возможности путешествовать стимулировали спрос на недвижимость со стороны преимущественно местных покупателей. Однако российские ультрахайнеты даже во время пандемии активно интересовались жильем для собственного проживания и в инвестиционных целях, а также пользовались онлайн-просмотрами, в частности в самых быстрорастущих в цене локациях: Австрии (+10%), Великобритании (+8,5%), Германии (+8%), Португалии и Франции (+6%). Пандемия оказала сильное влияние на образ жизни людей, в связи с чем изменились их взгляды на то, каким должен быть идеальный дом. Сегодня для покупателя важно наличие открытой придомовой территории, рабочего кабинета, также они интересуются большей площадью, чем раньше».

Однако не на всех европейских рынках наблюдается значительная положительная динамика, в том числе в Италии (+1%) и Испании (-2%). Строгие правила локдауна, рост безработицы и переизбыток предложения оказали существенное влияние на экономическое развитие этих стран в 2020 году, что стало причиной слабого роста цен на недвижимость.

Развитие рынков Азиатско-Тихоокеанского региона в прошлом году оказалось на удивление медленным, учитывая относительно эффективную борьбу с пандемией. Несмотря на то, что Новая Зеландия занимает второе место в рейтинге, следующая за ней страна из этого региона, Япония, занимает лишь 27 место с показателем роста цен на 5%. Спрос на жилье сосредоточен в основном в крупных городах, не распространяясь на всю территорию Азии. Однако даже в Гонконге (-0,1%) и Малайзии (-0,8%) динамика цен на недвижимость в 2020 году была отрицательной, а в одном из крупнейших городов региона, Сингапуре, рост цен составил только 2,5%.

В 2021 году на показатели мировых рынков жилой недвижимости будет влиять два важных фактора: скорость, с которой пройдет вакцинация от Covid-19 и темпы восстановления мировой экономики от последствий пандемии. Сегодня многие государства сокращают бюджеты на программы по экономическому стимулированию, что негативно влияет на защитные механизмы контроля сфер рабочего законодательства и ипотечного кредитования. Возможно, что из-за этого цены в будущем будут постепенно снижаться. Также открытие границ может привести к всплеску активности со стороны иностранных покупателей.