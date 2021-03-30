Каждый второй россиянин копит или планирует копить «на черный день»

Почти каждый второй россиянин (46%) копит или планирует копить «на всякий случай» или «на черный день», свидетельствуют данные опроса «Росгосстрах Жизнь». Чаще всего так поступают люди старше 60 лет, сообщают в пресс-службе СК Росгосстрах жизнь.

Чаще всего «на всякий случай» или «на черный день» копят россияне старшего возраста (60+), так поступает 52,5% опрошенных этой возрастной категории. Среди целей для накоплений на втором месте у россиян «серебряного возраста» – иметь определенную сумму денег, чтобы тратить их на пенсии. Так поступает почти каждый пятый из опрошенных старше 60 лет (18,5%). Еще 18,5% опрошенных выбрали вариант ответа «другое» и указали, что делают накопления на переезд, лечение, покупку недвижимости и похороны. Четвертая по популярности цель для накоплений – «чтобы получать доход» (5,5%).

Те, кто моложе 60 лет, чуть реже копят «на всякий случай». В ходе опроса об этом заявили 40,6% опрошенных россиян младше этого возраста. Около четверти (23,3%) опрошенных копят на крупную покупку, образование детям. Еще 15,8% опрошенных выбрали вариант ответа «другое» и указали, что делают накопления на покупку недвижимости, отдых, автомобиль. Еще 9,8% заранее задумываются о будущем, и откладывают средства, «чтобы было, на что жить на пенсии», а 9% хотят получать доход и чтобы их деньги работали.

Чаще всего «на всякий случай» копят в ЯНАО, Красноярском крае и Хабаровской областях (более 90%). Реже всего «на черный день» откладывают деньги в Тюменской области (11%), в Кабардино-Балкарии (20%) и в Псковской области (25%).

Согласно опросу, проведенному СК «Росгосстрах жизнь» и банком «Открытие» в январе, доля россиян, у которых есть сбережения, выросла с 36% в феврале 2020 года до 40% в начале 2021-го.