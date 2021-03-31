Лекарство от COVID-19, резиновая крошка и «бэби-сосны»

В 2020 году Сбер утвердил ESG-стратегию, одним из ключевых направлений которой является экология. Байкальский банк Сбербанка системно работает над уменьшением негативного экоследа, который остается в результате жизнедеятельности человека. К этому же он призывает своих партнеров. В настоящее время банк разрабатывает проект по определению экологического индекса, который будет влиять на стоимость для компании банковских услуг. О том, как банк сотрудничает с региональными компаниями, создающими экологически ответственные проекты уже сейчас, топ-менеджеры Сбербанка рассказали на пресс-конференции, состоявшейся 23 марта.

Фармасинтез

Одним из примеров сотрудничества регионального бизнеса и банка, солидарного следования принципам ESG-стратегии можно назвать партнерство Сбербанка с группой компаний «Фармасинтез», которая реализует социально-значимый проект – производство лекарств. В феврале на иркутском заводе «Фармасинтеза» начала работать новая линия по производству лекарства от коронавируса – «Ремдеформ»* (международное название – Ремдесевир). Объем инвестиций в производство составил свыше 1 миллиарда рублей, было создано 270 высокотехнологичных рабочих мест.

Фармпредприятие много лет сотрудничает со Сбером. Первые кредиты были выданы компании более 10 лет назад, в основном на приобретение и модернизацию оборудования на заводе в Иркутске. В 2019 году Сбербанк профинансировал приобретение оборудования и для завода «Фармасинтеза» в Братске – «БратскХимСинтез» – на сумму 170 млн рублей. В октябре 2020 года в целях расширения взаимодействия компании подписали Соглашение о сотрудничестве, для «Фармасинтеза» был установлен индивидуальный лимит кредитования в объеме 15 млрд рублей (7 млрд руб на оборотные цели, 8 млрд рублей на цели инвестиционного характера).

Сибирская лесовосстановительная компания

Еще одним примером экологически ответственного отношения к бизнесу можно назвать проект по лесовосстановлению, который с 2019 года реализует ООО «Сибирская лесовосстановительная компания».

Лесной питомник, в котором выращивают два вида растений: «бэби-сосны» и «бэби-лиственницы», как их в шутку называет директор компании Ксения Геевская, расположен в городе Шелехов. У компании 0,5 га тепличных мощностей. Способ выращивания, который использует «Сибирская лесовосстановительная компания» позволяет предприятиям региона вести интенсивное лесопользование. В 2020 году компания отгрузила 1 млн 750 тыс. саженцев сосны, а в текущем году планирует поставить 2,7 млн штук. Потребность Иркутской области в сеянцах – в разы выше – более 30 млн штук в год. При поддержке Сбербанка «Сибирская лесовосстановительная компания» планирует увеличить мощности предприятия до 7 млн. саженцев в год к 2023 году.

Экостэп

Еще один пример поддержки экоориентированных бизнесов – это сотрудничество банка с предприятием «Экостэп», одно из подразделений которого занимается переработкой автомобильных шин. Компания изготавливает резиновую крошку и создает из нее покрытия для спортивных площадок. Другое подразделение ООО «Экостэп» занимается непосредственно строительством таких площадок. Одним из таких объектов, например, было строительство стадиона в Нижнеудинске после наводнения 2019 года.

– Главная идея компании «Экостэп»: «вместо выброшенного колеса – стадион, где тренируются будущие олимпийские чемпионы», – рассказала Диана Беликова, директор по развитию ООО «Экостэп» и эколог предприятия. – В нашей стране экология – это тема, которую пока еще очень неохотно поддерживают регионы, – посетовала она. – На переработке отходов особо не заработаешь, поэтому предприятия, которые этим занимаются, обычно не очень интересны инвесторам. Поддержка такого партнера как Сбербанк помогла нам за последние три года войти в число 20 лидеров по переработке шин в России и построить уникальную сеть сбора шин, которую будут масштабировать на территории всей страны.

– Предприятие ежегодно кредитуется в Байкальском банке Сбербанка, – рассказала Оксана Лобова, заместитель Председателя Байкальского банка Сбербанка. – Сейчас мы рассматриваем выдачу компании нового инвестиционного кредита на 20 млн рублей.

Тандем

Предприятия, которые совпадают в вопросах ведения бизнеса с ESG-стратегией Сбера, работают по всей Иркутской области. Одно из них – компания «Тандем» – находится в Усть-Куте, занимается оптовой торговлей напитками, грузоперевозками. Но при этом отличается активной гражданской позицией : компания участвует в организации спортивных и экологических мероприятий в городе, осуществляет благоустройство территории, финансово помогает пенсионерам ,отправляет на сборы спортсменов.

– Нам очень важно поддерживать таких предпринимателей инструментами банка, – отметила Оксана Лобова. – С «Тандемом», в частности, у Байкальского банка Сбербанка отработаны все последние антикризисные решения, которые были направлены на поддержку бизнеса, пострадавшего от пандемии. В июне ООО «Тандем» получило льготный кредит под 2% по федеральной программе, а в марте 2021 года мы одобрили заявку и на новый антикризисный продукт – «Господдержка. 3%» – на кредит в объеме 1 млн. рублей.

Новая программа господдержки бизнеса

«Господдержка. 3%» – это федеральная программа льготного кредитования, начала которой с нетерпением ждали предприниматели и которую Байкальский банк Сбербанка уже начал реализовывать в марте 2021 года. Согласно ее условиям, процентная ставка по кредиту составляет 3%, льготный займ рассчитан на компании, относящиеся к отраслям, наиболее пострадавшим от пандемии. В период действия кредитного договора заемщик должен сохранить численность трудового коллектива организации на уровне 90%. В течение первых шести месяцев после оформления кредита от заемщика не требуется выплата основного долга и процентов, затем кредит нужно будет погашать равными долями ежемесячно.

Льготный кредит могут получить предприятия всех форм собственности и при любой численности персонала. Период выдачи кредитов по программе «Господдержка.3%» стартовал с 9 марта и продолжится до 1 июля 2021 года. Антикризисный займ предприятиям и организациям выдается на срок не более, чем 12 месяцев.

По словам Оксаны Лобовой, от предпринимателей региона уже подано больше 360 заявок на сумму свыше 658 млн. рублей.

– Такими мерами, и другими инструментами банка, своей экосистемы, Сбер поддерживает компании, которые, также, как и мы заботится о своем эко-следе, – подчеркнула она. – Переход к моделям бизнеса, которые учитывают долгосрочные экологические, социальные и экономические последствия, – это ключевое направление трансформации, которое сейчас определяет новые правила ведения бизнеса и это основное содержание «экономического перехода» нашего времени. Учитывая скорость изменений, я думаю, что темп этой трансформации будет только усиливаться.

*Имеются противопоказания, необходима консультация со специалистом