МЧС назвало территории Приангарья, которые в ближайшее время может подтопить

ГУ МЧС России по Иркутской области назвало территории региона, которые в ближайшее время может подтопить из-за повышения среднесуточных температур и активного таяния льда.

По информации ведомства, осложнение ситуации с подтоплением может произойти в южных, центральных и западных районах. В частности, на особом контроле МЧС находятся село Хомутово и деревня Грановщина Иркутского района, где, в общей сложности, на данный момент остаются подтопленными талыми водами 14 приусадебных участков, а также садоводства «Светлый» и «Текстильщик» Правобережного округа города Иркутска, где, по уточненным данным, разлившимся ручьем Солянка подтоплен 71 участок – 42 участка в СНТ «Светлый» и 29 участков в СНТ «Текстильщик».

Администрациями Хомутовского и Уриковского муниципальных образований продолжаются работы по оказанию адресной помощи населению по откачке талых вод, ведутся работы по отводу воды и расчистка водоотводных каналов. В готовности к находится пункт временного размещения в деревне Куда.

Мэрия Иркутска также ведет работы по оказанию адресной помощи населению. Дорожная служба города сегодня в течение дня промывала и расчищала русла ручья Солянка.