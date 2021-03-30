В России стартует онлайн-голосование за проекты благоустройства

– Основная идея федерального проекта заключается не просто в благоустройстве территорий, а в преображении пространств, которые нужны жителям. Поэтому Федерацией было принято решение о финансировании только тех проектов, которые прошли голосование в онлайн-формате. Причем, мы ставим себе амбициозную задачу – получить средства на реализацию всех запланированных объектов, соответственно, мы надеемся, что за объекты благоустройства проголосуют порядка 90 тысяч иркутян, – отметила Марина Шевела. – Иркутянам во время первого всероссийского онлайн-голосования будут помогать волонтеры. Они помогут донести до граждан, за что идет голосование и как принять в нем участие.

Как отметил заместитель министра по молодежной политике Иркутской области Артем Миронов, в регионе к работе по сопровождению голосования будет привлечено более 400 волонтеров, которые пройдут необходимое обучение.

Жители областного центра и других муниципальных образований региона могут ознакомиться со списком общественных территорий и дизайн‑проектами благоустройства, а также получить более подробную информацию на сайте https://38.gorodsreda.ru/

Напомним, что в Иркутске в нынешнем году в рамках ФКГС будет обустроено 17 парков и скверов, из них 2 – по результатам экономии после проведения торгов. Также комплексное благоустройство ожидает 54 дворовые территории Иркутска.