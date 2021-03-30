Кобзев заявил о срыве сроков строительства аэропорта в Братске

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев на своей странице в Instagram сообщил, что строительство аэропорта в Братске идет с отставанием от графика.

Фото со страницы губернатора Иркутской области Игоря Кобзева в Instagram

«Работы идут с отставанием от графика. Это не может не беспокоить. Понимаю, объем большой. Идет реконструкция взлетно-посадочной полосы, рулежных дорожек, перрона для стоянок воздушных судов, очистных сооружений и целого ряда других объектов аэродромной инфраструктуры. Вместе с тем срыв сроков недопустим», – отметил глава области.

Власти намерены урегулировать вопрос и помочь подрядчику рабочей силой – к строительству привлекут специалистов Дорожной службы Иркутской области. Возведение будет ежедневно контролироваться – для этого на территории установят видеокамеры.

«Федеральным, региональным властям, муниципалитету, бизнесу сейчас необходимо объединиться. Братский аэропорт – важнейший объект для всего севера региона. Модернизация позволит расширить географию полетов, принимать больше воздушных судов, снизить тарифы на обслуживание», – отметил Кобзев.