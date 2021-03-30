Власти намерены возобновить полеты из Усть-Илимска на самолетах АН-24

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев на своей странице в Instagram сообщил, что полеты из Усть-Илимска на самолетах АН-24 планируется возобновить.

«Принципиально важный вопрос – возобновление полетов на самолетах АН-24 на посадочную площадку Усть-Илимска. Долгое время она находилось в запустении. Сейчас построено здание аэровокзала. Введена в строй топливозаправочная станция. Возобновление полетов АН-24 – в интересах местных жителей. У этих судов – большая пассажировместимость, билеты должны стать доступнее», – отметил Кобзев.

С просьбой помочь решить этот вопрос глава региона обратился к главе Росавиации Александру Нерадько, который накануне посетил Приангарье по приглашению Игоря Кобзева. Руководитель ведомства пообещал оказать содействие в решении вопроса оборудования аэропорта радиотехническими средствами связи и мобильным командно-диспетчерским пунктом.

В апреле глава Приангарья намерен еще раз прилететь в Усть-Илимск, чтобы определиться с планом по первоочередным работам и финансированием.