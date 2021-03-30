Минздрав сообщил о возможной третьей волне коронавируса в России

Показатели заболеваемости COVID-19 в России позволяют говорить о возможной третьей волне инфекции. Об этом сообщила заместитель министра здравоохранения Татьяна Семенова, передает ТАСС во вторник, 30 марта.

«Вторая волна коронавирусной инфекции захватила и начало 2021 года, и сейчас, к сожалению, показатели заболеваемости и течение заболеваний позволяют говорить и о третьей волне коронавирусной инфекции», — сказала Семенова.

По ее словам, в России проводят необходимые меры, чтобы не допустить третьей волны и добиться формирования коллективного иммунитета в ближайшие месяц-полтора. Если получится это сделать, то в Минздраве смогут говорить о «стихании коронавирусной инфекции».