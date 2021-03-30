ВТБ дал прогноз по росту розничного рынка в России

ВТБ ожидает продолжение роста рынка кредитования и привлечения в России в 2021 году. Кредитный бизнес в стране, по оценке ВТБ, увеличится в пределах 11,5%, рынок сбережений – на 14%. ВТБ при базовом сценарии планирует рост выше среднерыночных значений. Об этом в ходе встречи топ-менеджеров банка со СМИ заявил заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников.

Кредитный рынок в России в прошлом году увеличился на 14%, при этом в разных сегментах рост был неоднородным. В силу пандемийных ограничений наименьший рост показали кредитные карты, максимальный – ипотека (21%).

«В этом году снова ожидается рост кредитного бизнеса в стране, но уже меньшими темпами - в пределах 11,5%. Высокие темпы роста сохранятся по ипотеке, хотя они будут ниже, чем в прошлом году, что связано с сохранением неопределенности в части условий продления госпрограммы и изменившимся трендом на рост ставок. В сфере беззалогового кредитования рост составит свыше 9%, и здесь, в первую очередь, мы ждем восстановления спроса на кредиты наличными и кредитные карты после значительной «просадки» в пандемийном году», – отметил Анатолий Печатников.

При базовом сценарии ВТБ планирует традиционно расти лучше среднерыночных значений: основной рост ожидаем по кредитам наличными и кредитным картам - почти в 2 раза выше рынка.

Уже с конца 2020 года наблюдается позитивная динамика в экономике и банковском рынке. Основной драйвер – восстановление потребительского спроса. В 1 квартале 2021 года спрос на кредиты растет даже по сравнению с допандемийным периодом 2020 года. В январе-марте ВТБ фиксирует увеличение выдач во всех ключевых сегментах – в ипотеке, кредитах наличными и автокредитах.

Действовавшие в период пандемии ограничительные меры, а также внедренные банками корректировки кредитных процедур привели к управляемому развитию рынка розничного кредитования без явных признаков «перегретости». На текущий год ВТБ прогнозирует снижение уровня просроченной задолженности в портфеле по сравнению со средними значениями прошлого года. Положительная динамика является следствием качественных выдач в конце 2020 года, а также компенсации кризисных явлений за счет предоставления кредитных каникул.

В сегменте привлечения особую роль сегодня играют инвестпродукты – за 5 лет доля сбережений граждан в них выросла почти в 10 раз и сейчас превышает 8 трлн рублей. Банки закрыли прошлый год с 20%-ным проникновением инвестпродуктов в общий портфель сбережений физлиц. Также нужно обратить внимание на эскроу-счета: 2020 год был закрыт с 1,173 трлн рублей на счетах эскроу.

В целом все сегменты привлечения в прошлом году продемонстрировали рост на 16%. Средства на депозитах показали отток в размере 8%, при этом объем средств на счетах до востребования вырос на 66%, а средств, вложенных в инвестпродукты – на 40%.

«В 2021 году также ожидается рост рынка сбережений, немного менее быстрый – на 14%. Ключевым драйвером роста рынка сбережения физлиц по-прежнему останутся инвестиционные продукты, где мы ожидаем прирост рынка около 50%. В результате чего общее проникновение инвестиционных продуктов в сбережения граждан составит около 26%. ВТБ традиционно растет выше рынка абсолютно во всех сегментах», – заявил Анатолий Печатников.