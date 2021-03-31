ВТБ предлагает унифицировать льготные программы по ипотеке

ВТБ предлагает объединить многочисленные федеральные и региональные льготные программы для ипотечных заемщиков в единый проект с четким набором критериев и сегментацией по клиентам. Новый инструмент должен повысить доступность ипотеки для населения и сделать срок ее действия более прогнозируемым для граждан и строительного сектора. Об этом в ходе встречи топ-менеджеров банка с журналистами заявил заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников.

По данным ДОМ.РФ, в настоящее время в России реализуется около 290 региональных жилищных программ. Они охватывают самые разные территории страны и категории клиентов, часть из них реализуется местными администрациями. При этом их условия и критерии предоставления в значительной степени отличаются друг от друга, у заемщиков не всегда есть возможность получения мер поддержки в режиме «одного окна», а к участию, как правило, допускается ограниченный круг кредиторов – в основном, из числа крупнейших ипотечных банков.

При этом наиболее успешным проектом в сфере льготного кредитования является единая госпрограмма с субсидированной ставкой, запущенная в прошлом году. На сегодняшний день объем продаж по госпрограмме превысил 1,2 трлн рублей, по ней выдается каждый четвертый жилищный кредит, а на новостройки 9 из 10 ипотек оформляются именно по льготной ставке. Однако действие госпрограммы пока ограничено 1 июля, хотя далеко не во всех субъектах федерации благодаря ней был получен необходимый для ускорения ввода нового жилья импульс.

«На рынке сейчас представлены четыре федеральные программы льготной ипотеки с разными сроками действия и операторами, и это без учета местных инициатив, число которых измеряется уже сотнями. На наш взгляд, более логичным шагом стала бы их унификация в единую долгосрочную программу с фокусом на строительный рынок и поддержкой регионов с недостаточным объемом возводимого жилья. Населению нашей страны это позволит с уверенностью планировать решение жилищных вопросов, обладать четким набором критериев. Особые условия должны быть предоставлены семьям с детьми, населению отдаленных территорий, а также участникам индивидуального жилищного строительства», – заявил Анатолий Печатников.

Топ-менеджер добавил, что ВТБ поддерживает точечные решения о продлении господдержки в отдельных регионах России, где строительство нового жилья за последний год было недостаточно простимулировано. Такая мера позволит поддержать строительную отрасль, сдержит рост цен на недвижимость, стабилизирует спрос на объекты, сформирует новый объем предложений и удержит необходимый темп строительства комфортного жилья для граждан.

«По нашим прогнозам, госпрограмма со ставкой 6,5% в текущих условиях вряд ли будет продлена после 1 июля. Объективно, регионы показывают отличные друг от друга результаты ее реализации. Где-то программа стала серьезным стимулом для роста строительного сектора, а в каких-то субъектах население не ощутило ее действие в достаточной степени, так как объем возводимых объектов остается недостаточным. В этой связи все граждане нашей страны должны иметь возможность доступа к единой программе с основным оператором, понятными сроками реализации и критериями участия в ней», – подчеркнул Анатолий Печатников.