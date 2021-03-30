Бизнес-агентство INFOPRO54.ru на официальном сайте сообщило, что кофейни формата «все по фиксированной цене» планируют выйти на рынок Сибири.

Первое заведение открыли в Новосибирске. Кроме того, подобные кофейни планируется создать в крупных городах Сибири, таких как Новосибирск, Омск, Красноярск, Барнаул, Иркутск, Томск, Кемерово и Новокузнецк.

По информации издания, заведения подобного формата пользуются популярностью в Москве и Санкт-Петербурге. В некоторых из них все позиции в меню стоят 139 рублей. В других – варьируются от 60 до 160 рублей.