Усть-Илимская ГЭС выработала 900 млрд кВт·ч электроэнергии

Крупнейшая гидроэлектростанция России – Усть-Илимская ГЭС, являющаяся частью энергетического бизнеса En+ Group, выработала 900 миллиардов киловатт-часов с начала эксплуатации. Такого количества электроэнергии хватило бы для обеспечения электроснабжения всей страны от Калининграда до Владивостока года в течение года.

Усть-Илимская ГЭС мощностью 3 840 МВт расположена на реке Ангаре и является третьей ступенью каскада гидроэлектростанций на этой реке. Свой первый миллиард киловатт-часов она произвела 21 мая 1975 года. Станция играет важную роль в обеспечении устойчивости энергосистемы Сибири. Сегодня Усть-Илимская ГЭС по мощности находится на четвертом месте среди гидроэлектростанций России, уступая лишь Красноярской, Саяно-Шушенской и Братской ГЭС.

Достижение такого объема выработки электроэнергии стало возможно благодаря комплексному техническому перевооружению Усть-Илимской ГЭС в рамках масштабной программы модернизации «Новая энергия». Программа реализуется на ГЭС Ангаро-Енисейского каскада, входящих в En+ Group (Усть-Илимская, Братская, Иркутская и Красноярская). Это – ключевой инвестиционный проект стоимостью 21 млрд руб., начатый по инициативе основателя компании Олега Владимировича Дерипаски в 2007 году.

– Эта цифра для нас очень важна. Её приближению способствовало обновление оборудования станции в рамках программы «Новая энергия», – отметил Михаил Хардиков, руководитель энергетического бизнеса En+ Group. – Производственные показатели Усть-Илимской ГЭС наглядно свидетельствуют о продуктивности реализации этого проекта на гидроэлектростанциях Ангаро-Енисейского каскада. У нас есть чёткое понимание того, что будущее энергетики должно основываться именно на чистых, эффективных и инновационных решениях.

Планируется, что по итогам реализации программы «Новая энергия» сибирские гидроэлектростанции En+ Group, начиная с 2022 года, увеличат производство экологически чистой электроэнергии на 2 млрд кВт⋅ч, пропуская через турбины тот же объем воды. Это позволит снизить выбросы парниковых газов по группе на 2,3 млн т в год, что положительно отразится на экологии сибирских регионов. В рамках программы, которая рассчитана до 2046 года, производится комплексная замена не только основного (гидроагрегаты, рабочие колеса), но и вспомогательного оборудования.

En+ Group – ведущий вертикально интегрированный производитель алюминия и электроэнергии. Компания объединяет электрогенерирующие активы установленной мощностью 19,6 ГВт (включая 15,1 ГВт гидроэнергетических активов) и алюминиевые производства годовой мощностью 3,9 млн т (через контрольную долю в ОК РУСАЛ, крупнейшем в мире производителе первичного алюминия за пределами Китая). Консолидированная выручка группы за 2019 год составила более $11,7 млрд, чистая прибыль – более $1,3 млрд. Общая выработка электроэнергии за 2019 год – 77,8 млрд кВтч. Производство алюминия за 2019 год составило 3 757 тыс. тонн.

Усть-Илимская ГЭС – третья ступень Ангарского каскада ГЭС. Её строительство началось в 1963 году, в эксплуатацию ГЭС введена в 1979 году. Установленная мощность – 3840 мегаватт, среднегодовая выработка – 21,7 миллиардов киловатт в час. Напорные сооружения ГЭС образуют крупное Усть-Илимское водохранилище многолетнего регулирования площадью 1922 квадратных километра.