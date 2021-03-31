От 4,5% и выше: АТБ запускает текущий банковский счет с растущей процентной ставкой

С 30 марта в АТБ начинает действовать новый текущий банковский счет «Накопительный счет Супер Копилка» с максимальной ставкой до 5,5% годовых и ежемесячной выплатой процентов.

Главные преимущества продукта: отсутствуют ограничения по минимальной и максимальной сумме, а проценты начисляются в зависимости от остатка денежных средств на счете в соответствующем периоде. Чем выше остаток, тем больше процентная ставка:

До 500 тыс. рублей – 4,5% годовых;

От 500 тыс. до 1,5 млн рублей – 4, 75% годовых;

От 1,5 до 3 млн рублей – 5% годовых;

От 3 до 5 млн рублей – 5,25% годовых;

Свыше 5 млн рублей – 5,5% годовых.

«Наше новое предложение будет интересно всем, кто хочет зафиксировать уровень дохода по счету. Кроме того по «Накопительному счету Супер Копилка» предусмотрена ежемесячная выплата процентов. Мы также не ограничиваем клиента по расходным операциям, он сможет воспользоваться своими средствами в любой момент, а счет продолжит приносить доход согласно процентной ставке в зависимости от минимального остатка средств на счете в соответствующем периоде», - прокомментировала директор департамента развития вкладных и комиссионных продуктов Василина Винниченко.

Вы можете самостоятельно рассчитать доходность на сайте банка по ссылке.

Открыть текущий банковский счет «Накопительный счет Супер Копилка» вы можете не только в отделении банка, но и дистанционно через Мобильный и Интернет-банк.

АТБ является участником системы страхования вкладов, все вклады застрахованы в соответствии с законодательством Российской Федерации.

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