Cбер открыл кредитную линию на 2 млрд рублей производителю продуктов под брендом «Махеевъ»

Сбер подписал договор на открытие кредитной линии лимитом 2 млрд рублей с одним из крупных производителей продуктов питания в России — АО «Эссен Продакшн АГ». Финансирование будет направлено компанией на пополнение оборотного капитала для обеспечения ритмичности производства и расширения сбытовых каналов продаж.

Владимир Ситнов, старший вице-президент Сбербанка:

– Мы рады поддержать компанию, выпускающую качественные продукты питания и обеспечивающую продовольственную безопасность страны. Финансирование в размере 2 млрд рублей предоставлено компании АО «Эссен Продакшн АГ» на срок 36 месяцев. Сделка реализована по механизму плавающей ставки, при этом в продукт встроен инструмент защиты от ее роста. Также отмечу, что кредитный договор заключен по упрощённому процессу на основе искусственного интеллекта «Кредит за 7 минут», благодаря которому мы экономим время и силы своих клиентов.