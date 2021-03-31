Банк «Восточный» повысил ставки по вкладам

Банк «Восточный» на 0,3 процентных пункта повышает ставки для вкладов «Восточный» и «Сберкнижка», открытых в рублях на срок 6, 12, 24 и 36 месяцев. В зависимости от суммы и срока размещения доходность вкладов с учетом капитализации составит от 3 до 5,54% годовых. Минимальная сумма для открытия вклада – 30 тысяч рублей.

Повышение ставок действует только для новых вкладов, открываемых в Тарифной зоне 1. Список городов, которые входят в первую тарифную зону, можно найти в разделе документы на странице вкладов на сайте банка «Восточный». При открытии вклада через мобильный или интернет-банк действуют ставки Тарифной зоны 1.

При этом в рамках бонусной программы «Проценты в подарок» можно дополнительно повысить ставку по вкладу. Клиенты, получающие заработную плату или пенсию на счет в «Восточном», при размещении вклада до 1,5 млн рублей могут повысить ставку на 0,3 процентных пункта. Клиенты, которые открывают вклад на сумму от 1,5 млн рублей, могут повысить ставку на 0,2 процентных пункта, если оформят пакет услуг.

Таким образом, доходность вкладов в «Восточном» с учетом бонусов программы «Проценты в подарок» и капитализации процентов достигает 5,75% годовых.

Клиенты «Восточного» могут открыть вклад, как в отделении банка, так и дистанционно – в мобильном и интернет-банке. Подробнее узнать об условиях открытия вкладов можно на сайте банка «Восточный».