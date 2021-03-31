ПСБ снижает ставку по льготной ипотеке до 5,69%

ПСБ снижает ставку по ипотечным кредитам в рамках «Госпрограммы-2020» до 5,69%. Предложение действует до 15 апреля 2021 года.

Ставка распространяется на все кредиты в рамках льготной гражданской ипотеки. Согласно условиям «Госпрограммы-2020», размер кредита на приобретение жилья в новостройках Московского региона, Санкт-Петербурга и Ленинградской области составляет до 12 млн рублей, для других российских регионов - до 6 млн рублей. Размер первоначального взноса - от 15%. Максимальный срок кредитования - 25 лет.

ПСБ входит в топ-5 крупнейших ипотечных игроков. С начала года банк нарастил выдачу кредитов по льготной ипотеке более чем в полтора раза, на «Госпрограммы-2020» приходится около 40% от общей выдачи ипотеки.

«Запуск госпрограммы льготной ипотеки в 2020 году стал драйвером ипотечного рынка и жилищного строительства, что оказало влияние на многие другие отрасли, поспособствовав восстановлению экономики в целом. Программа позволила сотням тысяч семей по всей России приобрести жилье на доступных условиях. ПСБ одним из первых присоединился к программе, и на сегодняшний день объем выданных кредитов по льготной ипотеке составляет почти 50 млрд рублей. Устойчивому росту спроса на новостройки способствуют постоянное развитие инфраструктуры в российских городах. Мы рассчитываем, что снижение ставки по одной из самых востребованных ипотечных программ позволит решить квартирный вопрос тем, кто, имея стабильный доход, по разным причинам пока откладывал покупку жилья», - отметила руководитель центра разработки ипотечных продуктов ПСБ Марина Заботина.