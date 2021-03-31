Всемирный банк назвал крупнейших должников России

Всемирный банк опубликовал информацию об иностранных государствах — должниках Российской Федерации. Среди крупнейших дебиторов — Белоруссия, Бангладеш и Венесуэла. Минфин России такие сведения раскрывает редко, сообщает РБК.

Крупнейшим государственным должником России является Белоруссия — $8,1 млрд на конец 2019 года (сумма совпадает с той, которую Минфин Белоруссии раскрывал в проспекте своих еврооблигаций в июне 2020 года). В конце 2020 года страны подписали межправительственное соглашение о предоставлении Минску еще $1 млрд от России.

Более $1 млрд на конец 2019 года была должна России каждая из следующих стран: Бангладеш, Венесуэла, Индия, Вьетнам и Йемен, следует из данных Всемирного банка. РБК писал, что Бангладеш является бенефициаром экспортных кредитов России на постройку атомной электростанции (АЭС), строящейся с 2017 года. При экспортном кредите «живых» денег страна-бенефициар не видит: они идут на оплату поставок, услуг или работ российских экспортеров. По данным ВБ, в 2019 году появился двусторонний долг Египта перед Россией на сумму $495,5 млн.

Задолженность африканских стран (не считая Египта) перед Россией составила $973 млн на конец 2019 года. Это Сомали ($418 млн), а также Мозамбик, Эфиопия, Мадагаскар, Замбия, Судан и Танзания. В основном эти страны брали кредиты еще у СССР, но есть и новые российские кредиты - у Замбии и Мозамбика, видно из статистики Всемирного банка.

Россия с 1990-х годов реструктурировала часть советских долгов таким странам, как Вьетнам, Йемен, Куба, Индия. После распада СССР Российская Федерация заключила соглашения с 11 бывшими советскими республиками о принятии на себя ответственности за погашение внешнего долга Советского Союза в обмен на все бывшие активы СССР за рубежом, в том числе права требования по внешним долгам.

В целом зарубежные страны и юридические лица были должны России $39,6 млрд на 1 октября 2020 года, включая $15,8 млрд по долгам бывшего СССР, раскрыл данные Минфин России в ноябрьском проспекте еврооблигаций. Данные Всемирного банка охватывают примерно 58% этой задолженности (пробелы могут быть связаны с тем, что в статистике Всемирного банка нет ряда должников России, таких как Куба или Венгрия; в ней нет задолженности коммерческих структур и т.д.).