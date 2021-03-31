На востоке Сахалина построят порт за 35,9 млрд рублей

Порт будут использовать для перевалки угля, нефти и газового конденсата, сообщает РБК.

Премьер Михаил Мишустин утвердил концессионное соглашение о строительстве грузового порта на восточном берегу Сахалина с компанией «Многофункциональный грузовой район», крупнейшим совладельцем которой является контролирующий акционер и председатель совета директоров Петербургского нефтяного терминала Михаил Скигин. О соответствующем распоряжении во вторник, 30 марта, сообщила пресс-служба правительства.

Порт, который сможет обслуживать суда с полной грузоподъемностью до 80 тыс. т, разместят на границе Макаровского и Поронайского районов острова. Годовой объем перевалки нефти в этом порту составит 5,5 млн т, угля — 5 млн т и еще до 2,8 млн т газового конденсата. Кроме того, на территории порта будут построены база снабжения и бункеровочный (заправочный) комплекс.

Концессионное соглашение сроком на 49 лет должно быть подписано в течение 45 дней, по его условиям ввод комплекса в эксплуатацию должен состояться не позднее чем через шесть с половиной лет. Предполагается, что строительные работы пройдут в 2023–2026 годах, а постепенный запуск в эксплуатацию терминалов будет осуществляться в 2025–2027 годах, сказал РБК представитель «Многофункционального грузового района» (МГР).