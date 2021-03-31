В Хомутово подтопило 60 участков

В результате интенсивного снеготаяния в селе Хомутово Иркутской области произошло подтопление пониженных участков, на которых расположено 60 жилых домов. В них проживают 146 человек. Вечером 30 марта пожарно-спасательная служба области направила туда дополнительно 10 специалистов в сопровождении автомобиля и одного плавсредства, сообщает пресс-служба регионального правительства.

В настоящее время администрацией Иркутского района проводятся работы по оказанию адресной помощи населению по откачке талых вод с подтопленных придомовых территорий, работы по отводу талых вод, расчистка водоотводных каналов. Всего задействовано 23 человека и четыре единицы техники.

Пресс-служба МЧС по Иркутской области сообщает, что ситуация с подтоплением талыми водами населённых пунктов Иркутского района продолжает ухудшаться. По состоянию на вечер 30 марта всего в районе подтоплены 155 участков в 6 населенных пунктах и 2 садоводствах, на которых расположены 115 домов, где проживают 308 человек. В селе Хомутово Иркутского района подтоплены 60 приусадебных участков, в деревне Грановщина подтоплены 11 участков, в селе Урик подтоплены 8 участков, в селе Столбово подтоплены 2 участка. Также на контроле остаётся ситуация с подтоплением 2-х участков в селе Большая Елань и 1-го участка в деревне Большежилкино Усольского района, 42-х участков в СНТ «Светлый» и 29-ти участков в СНТ «Текстильщик» в городе Иркутске.

Спасатели настоятельно рекомендуют населению территорий, подверженных подтоплению, сохранять спокойствие. В случае ухудшения обстановки необходимо звонить на номер «112». Круглосуточный телефон доверия: 8 (3952) 40-99-99.