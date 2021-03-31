Россияне стали больше заботиться об экологии

Исследовательский холдинг «Ромир» изучил мнение россиян на тему отношения к экологии и действиям, призванным сохранить окружающую среду.

Отношение респондентов к идее раздельного сбора мусора

В целом подавляющее большинство россиян (88%) поддерживают эту инициативу. Из них 45% выразили полную поддержку, а 43% - частичную. 12% опрошенных не разделяют подобную идею.

За два года с момента прошлого исследования доля россиян, поддерживающих раздельный сбор мусора, увеличилось: индекс согласия с этой инициативой вырос с 46 п.п. в 2019 году до 66 п.п. в 2021 году.

Что предпринимают россияне для раздельного сбора отходов

Большинство опрошенных (52%) ничего для этого не делают, выбрасывая весь мусор в одном пакете. Однако доля подобных ответов сильно сократилась с 2019 года, когда она равнялась 91%.

Наиболее популярной активностью в этом вопросе остается сбор и сдача пластика – 30% в 2021 году, 6% в 2019.

21% россиян собирает и сдает бумагу и картон (против 2% в 2019), по 14% - стекло и металл (против 2% и 1% в 2019 соответственно).

Что еще предпринимают россияне для улучшения экономической ситуации в целом

Большинство опрошенных (45%) выбрасывают использованные батарейки в специальные мусорные контейнеры (против 13% в 2019 году). Еще 38% отдают старую одежду и обувь в благотворительные организации или самостоятельно сдают в магазины (13% в 2019 году).

Кроме того, в целях защиты окружающей среды 18% не приобретают пластиковые пакеты в магазинах (против 5% в 2019), 7% - продукты в упаковке Тетрапак (3% в 2019), 4% - товары в пластиковой упаковке (доля ответов не изменилась).

Лишь 26% респондентов ничего их вышеперечисленного не предпринимают, тогда как в 2019 году этот вопрос не касался 65% россиян.

«Экологический вопрос с каждым годом вызывает все более оживленные дискуссии в обществе, научных кругах и государственных органах, активно развиваются международные проекты в этой области. По результатам нашего международного исследования совместно с ассоциацией GlobalNR, большинство жителей планеты даже считает, что сохранение окружающей среды важнее, чем экономический рост. Однако наиболее важная революция произошла в головах людей - появилось осознание того, что будущим поколениям, детям и внукам, придется жить в мире, который мы сегодня формируем, и, в первую очередь, надо начать со своей ответственности и своих действий по сохранению окружающей среды. Все чаще мы видим общественную реакцию на экологические катастрофы, например загрязнение акватории на Камчатке или запрет на строительство завода на берегу Байкала. Именно это является маркерами растущего внимания к этой теме», - комментирует результаты исследования президент «Ромир», основатель Mile Group, доктор социологических наук Андрей Милехин.