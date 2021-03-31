В Иркутской области власти намерены восстановить аэропорт в Усть-Илимске

Усть-Илимский аэропорт получит современное аэронавигационное оборудование для обслуживания полётов. Это позволит увеличить количество принимаемых типов воздушных судов, число рейсов и поток пассажиров. Об этом заявил глава Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации) Александр Нерадько во время визита в Усть-Илимск. Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев подчеркнул, что Правительство региона намерено возобновить полноценную работу авиапредприятия. Также участие в совещании принял председатель Законодательного собрания Александр Ведерников.

– Здесь есть такая драгоценность – прекрасная взлётно-посадочная полоса длиной три километра. О такой мечтают многие региональные аэропорты. Конечно, какое-то время она была запущена. Наша общая задача предоставить жителям региона возможность использовать воздушный транспорт. Я дам поручение ФГУП «Госкорпорация по организации воздушного движения» оборудовать её радиотехническими средствами связи и навигации. Поставим всё, что надо, – ближний и дальний привод, локатор, точную систему захода на посадку. Спасибо Правительству Иркутской области и группе компаний «Илим» за то, что сохранили взлетно-посадочную полосу, она не должна пропадать. Сюда должны летать самолёты большей вместимости, мы сделаем все возможное, чтобы это произошло в самое короткое время, – сказал Александр Нерадько.

Администрация аэропорта и муниципальное образование Усть-Илимска в этом году планируют инициировать дополнительное обследование несущей способности покрытий взлётно-посадочной полосы. На его основании будет принято решение по типам воздушных судов, которые можно принимать. Сейчас на посадочной площадке Усть-Илимска обслуживают небольшие самолеты Cessna-208В, Л-410, АН-28. В ближайшее время возможно возобновление полётов Ан-24, после сертификации аэропорта - АТР-42, Сухой SuperJet. Длина взлётно-посадочной полосы позволяет принимать и более крупные лайнеры семейств Boeing и Airbus.

– Мы включаемся в процесс сертификации аэропорта Усть-Илимска, не посадочной площадки, а именно аэропорта. Здесь масса вопросов, в том числе выполнение жёстких требований антитеррористической защищённости, без решения которых невозможно функционирование авиапредприятия. Мы обсудим это на заседании антитеррористической комиссии Иркутской области. Также есть вопросы по состоянию приаэродромной территории, которая заросла лесом, к обслуживанию пассажиров, подбору и работе сотрудников для обслуживания аэронавигационного оборудования, переговорам с авиакомпаниями по открытию рейсов. Мы будем планировать осуществить это к концу года, – сказал Игорь Кобзев.

Аэропорт Усть-Илимска был построен в 70-х годах прошлого века. В 90-х его забросили, постройки и оборудование были проданы для погашения долгов. Взлётно-посадочная полоса имеет размер 3000х42 метра. В 2013 году аэродрому присвоили статус посадочной площадки, взлетно-посадочная полоса была сокращена до тысячи метров. Сейчас выполняется один рейс по маршруту «Иркутск – Усть-Илимск – Иркутск».