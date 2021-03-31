Регистрация на Тотальный диктант стартовала в Иркутске

Акция пройдет с соблюдением всех противоэпидемиологических норм: мероприятие базируется на небольших площадках, вместимостью до 40 человек, сообщают организаторы диктанта.

31 марта на сайте проекта totaldict.ru открывается регистрация на площадки образовательной акции «Тотальный диктант» в Иркутске. Как и в 2020 году, на все площадки Тотального диктанта в Иркутске необходима регистрация на сайте. В этом году вместимость каждой площадки проекта в Иркутске – до 40 человек. Все участники должны принести маску с собой.

Очные площадки Тотального диктанта в Иркутске

Иркутский планетарий (Седова, 30)

Образовательный центр « Easy school» (Игошина, 6а)

Easy school» (Игошина, 6а) Гуманитарный центр – библиотека имени семьи Полевых (Университетский, 70)

Научная библиотека имени И. И. Молчанова-Сибирского ( ул. Лермонтова, 253 )

Библиотеки, включенные в централизованную библиотечную систему города Иркутска.

Полный список площадок доступен на сайте проекта в разделе «Площадки».

В этом году также можно будет написать Тотальный диктант на английском языке. Для этого организованы специальные площадки, их перечень также опубликован на сайте проекта.

Тотальный диктант пройдет в Иркутске 10 апреля в 13.00 по местному времени, Тотальный диктант на английском языке – в 14.30.

Поддержку проекту оказывают Иркутская нефтяная компания, книготорговая группа «Продалит» и др.