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Регистрация на Тотальный диктант стартовала в Иркутске

Акция пройдет с соблюдением всех противоэпидемиологических норм: мероприятие базируется на небольших площадках, вместимостью до 40 человек, сообщают организаторы диктанта.

31 марта на сайте проекта totaldict.ru открывается регистрация на площадки образовательной акции «Тотальный диктант» в Иркутске. Как и в 2020 году, на все площадки Тотального диктанта в Иркутске необходима регистрация на сайте. В этом году вместимость каждой площадки проекта в Иркутске – до 40 человек. Все участники должны принести маску с собой. 

Очные площадки Тотального диктанта в Иркутске 

  • Иркутский планетарий (Седова, 30) 
  • Образовательный центр «Easy school» (Игошина, 6а) 
  • Гуманитарный центр – библиотека имени семьи Полевых (Университетский, 70) 
  • Научная библиотека имени И. И. Молчанова-Сибирского (ул. Лермонтова, 253) 
  • Библиотеки, включенные в централизованную библиотечную систему города Иркутска. 

Полный список площадок доступен на сайте проекта в разделе «Площадки».

В этом году также можно будет написать Тотальный диктант на английском языке. Для этого организованы специальные площадки, их перечень также опубликован на сайте проекта.  

Тотальный диктант пройдет в Иркутске 10 апреля в 13.00 по местному времени, Тотальный диктант на английском языке – в 14.30.   

Поддержку проекту оказывают Иркутская нефтяная компания, книготорговая группа «Продалит» и др. 

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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