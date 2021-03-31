Медцентр в Усть-Куте для лечения внебольничной пневмонии начнет работу в июне

В построенном медицинском корпусе в Усть-Куте для лечения пациентов с внебольничной пневмонией началась подготовка к комплексному тестированию всех систем.

Во время рабочей поездки в Усть-Кут губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, мэр Усть-Кутского района Сергей Анисимов, заместитель генерального директора Иркутской нефтяной компании Евгений Милов, посетили медицинский корпус для лечения пациентов с внебольничной пневмонией, рассчитанный на 60 мест.

Сейчас в медкорпусе завершена отделка помещений, установлена вся мебель и оборудование, идет настройка и коммутация инженерных систем. Ведётся подготовка к комплексному тестированию всех систем, после которого корпус будет передан больнице. Общая площадь медицинского учреждения составляет 3 000 кв м.

Палаты для больных, оборудованные душем, санузлом, телевизором, рассчитаны на одного - двух человек. Кислород подведен к каждому койко-месту. Современная система вентиляции с обеззараживанием соответствует последним требованиям медицинских учреждений. В корпусе предусмотрены три двухместные палаты реанимации, отдельный пункт дезинфекции для медицинских автомобилей – на территории. В настоящее время идет подбор персонала для работы в новом инфекционном отделении.

– Начать прием пациентов здесь планируется в начале июня. Полностью сдать объект с благоустройством нужно до конца июля», – сказал Игорь Кобзев.

– Компания чувствует ответственность не только перед своими сотрудниками, но и перед жителями в регионах присутствия. Новый современный медицинский корпус с оборудованием и техникой станет важной составной частью системы здравоохранения Усть-Кутского района и будет востребован не только в условиях пандемии COVID-19, но и в долгосрочной перспективе для лечения других заболеваний, – отметил заместитель генерального директора Иркутской нефтяной компании Евгений Милов.

Договоренность о финансировании строительства нового инфекционного корпуса ОГБУЗ «Усть-Кутская районная больница» была достигнута между правительством Иркутской области и ООО "Иркутская нефтяная компания" летом прошлого года. Стоимость проекта составляет более 500 млн рублей.

Кроме того, в 2021 году начнётся капитальный ремонт главного корпуса Усть-Кутской районной больницы. Помощь в разработке проектно-сметной документации также оказала Иркутская нефтяная компания.