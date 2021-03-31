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Проезд частично заблокируют по улице Петрова в Иркутске

Движение ограничат в районе дома № 10 по улице Петрова с 09:00 1 апреля до 20:00 12 апреля 2021 года по правой полосе проезжей части улицы Петрова – в направлении движения от улицы Трубецкого до улицы Первомайская, сообщают в пресс-службе Байкальской энергетической компании.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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