Проезд частично заблокируют по улице Петрова в Иркутске

Движение ограничат в районе дома № 10 по улице Петрова с 09:00 1 апреля до 20:00 12 апреля 2021 года по правой полосе проезжей части улицы Петрова – в направлении движения от улицы Трубецкого до улицы Первомайская, сообщают в пресс-службе Байкальской энергетической компании.