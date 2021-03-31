Проезд частично заблокируют по улице Киевская в Иркутске

Движение ограничат в районе дома № 14 по улице Киевская с 09:00 31 марта до 20:00 9 апреля 2021 года по правой полосе проезжей части улицы Киевская – в направлении движения от переулка Пионерский до улицы Дзержинского, сообщают в пресс-службе Байкальской энергетической компании.