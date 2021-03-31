Житель Шелехова выплатил своей матери компенсацию за долю наследства

Компенсация составила 709 тыс. рублей, сообщают в пресс-службе УФССП России по Иркутской области.

После поступления исполнительного документа было возбуждено исполнительное производство, которое автоматически отображается в «Банке данных исполнительных производств» на официальном сайте службы судебных приставов.

При проверке себя на наличие или отсутствие задолженности на сайте Управления гражданин увидел, что в отношении него возбуждено исполнительное производство, скачал квитанцию для оплаты в банке и исполнил свои долговые обязательства.