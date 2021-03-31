Просто клад: 19% россиян оставят работу, если найдут сокровища или иной источник дохода

Каждый пятый россиянин прекратил бы работать, если бы у него был базовый доход, никак не связанный с зарплатой, выяснили НПФ Сбербанка, «Сбер Управление Активами» и портал «Рамблер». Для беззаботной жизни большинству респондентов нужно не менее 100 тыс. рублей в месяц, при этом 20% опрошенных полагают, что такой базовый доход им могут обеспечить собственные инвестиции.

19% россиян оставили бы работу и жили в своё удовольствие, если бы у них был доход, не зависящий от зарплаты. Свободное время они заполняли бы путешествиями (этого хотят 28% опрошенных), саморазвитием (20%), любимым хобби (18%). Четверть респондентов (26%) полностью посвятили бы себя семье и детям. К знаниям, спорту и самовыражению интерес у россиян несколько меньше: ещё одно образование хотели бы получить 5% опрошенных, совершенствоваться в спорте — 2%, активно вести блог — 1%.

Половина респондентов, получив не зависящий от зарплаты доход, вели бы относительно свободный образ жизни: работали бы только по желанию, без жёсткого графика, посещения офиса и выполнения рутинных обязанностей. Треть россиян (31%) без работы заскучали бы, поэтому не собираются бросать её, даже получив необходимые для обеспечения своих потребностей деньги из другого источника.

Гипотетический базовый доход, благодаря которому можно оставить работу, должен быть существенно больше нынешней средней зарплаты, считают опрошенные. Четверти россиян (25%) необходимо более 200 тыс. рублей в месяц, 13% согласились бы на 150–200 тыс. рублей, 16% удовлетворились бы доходом в 100–150 тыс. рублей. Каждый пятый россиянин (19%) готов жить в своё удовольствие на 70–100 тыс. рублей в месяц, 13% хватило бы 50–70 тыс. рублей. На меньшие суммы согласны немногие: 30–50 тыс. рублей в месяц удовлетворят 9% респондентов, 20–30 тыс. рублей — 5%.

Представления об источниках не зависящего от зарплаты дохода у участников опроса разнятся. Чаще всего на вопрос «Откуда у вас может появиться базовый доход?» респонденты (27%) отвечали, что хотят найти клад. Каждый пятый россиянин (21%) надеется на государственные выплаты, 14% — на доходы от собственного бизнеса, ещё 12% — на арендную плату от сданной в наём недвижимости. 6% мечтают о наследстве богатых родственников.

— Еще 20% участников опроса сообщили, что рассчитывают сформировать независящий от зарплаты доход за счет инвестиций. В последнее время мы наблюдаем существенный рост интереса к инвестициям. Так, количество розничных инвесторов, которые пользуются готовыми инвестиционными и накопительными инструментами Сбера, за 2020 год выросло на 74%. ПИФы, стратегии доверительного управления дают возможность сформировать пассивный доход, защитить накопления от инфляции и заработать больше депозита. При этом они не требуют от человека специальных знаний и значительной суммы на старте: например, в ПИФы Сбер Управление Активами можно начать инвестировать от 1 тысячи рублей, — Евгений Зайцев, генеральный директор Сбер Управление Активами.

— Опрос также показал, что трети респондентов (34%) дополнительный источник дохода понадобится после 50 лет, еще 20% хотели бы получить его после 40 лет. Видимо, таким образом россияне хотят создать себе финансовую подушку к пенсии. Позаботиться о пенсионных накоплениях можно самостоятельно с помощью индивидуального пенсионного плана (ИПП). Если с 25-30 лет откладывать в ИПП 2-5% от зарплаты, по окончании трудовой карьеры не придется экономить и можно будет позволить себе и путешествия, и саморазвитие, и хобби, — Александр Зарецкий, генеральный директор НПФ Сбербанка.