Байкальский Сбербанк расширил список платежных агентов по приему коммунальных платежей

Байкальский банк Сбербанка расширил возможности жителей Иркутской области для проведения платежных операций за услуги ЖКХ. Теперь собственники и квартиросъемщики жилья могут вносить ежемесячную оплату по наиболее востребованным жилищно-коммунальным услугам в одном месте не только в офисах Сбера, но и в офисах партнеров банка, выступающих в роли платежных агентов. Внедрение новой платформы приема платежей за услуги ЖКХ от населения Сбербанк начал в 2019 году, первым банковским платежным агентом в Иркутской области стало ООО «ИПК». В 2020 году к платформе присоединились ООО «Иркутский биллинговый центр», ООО «Расчетно-кассовый центр» (г. Саянск), РСП ОАО «ДОСТ».

Оплата коммунальных услуг в офисах партнеров Сбербанка ведется по всем основным жилищно-коммунальным работам - теплоснабжение, водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, капитальный ремонт, вывоз твердых коммунальных отходов, и по платежным документам большинства крупных управляющих компаний Иркутска, Ангарска и других населенных пунктов Иркутской области. Прием средств населения для оплаты коммунальных услуг на созданной платформе ведется от имени Сбербанка, принятые платежи распределяются напрямую на счета организаций-поставщиков ЖКУ, зачисление проводится в течении 24 часов.

Ранее в кассах партнеров Сбера потребители коммунальных услуг могли перечислять оплату только в пользу поставщиков, с которыми у партнера был заключен договор на прием денежных средств населения, теперь, благодаря новой платформе приема платежей от Сбербанка, перечень поставщиков услуг ЖКХ не отличается от банковского.

Адреса офисов платежных агентов Сбербанка - участников платформы по приему коммунальных платежей населения: