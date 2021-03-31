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Байкальский Сбербанк расширил список платежных агентов по приему коммунальных платежей

Байкальский банк Сбербанка расширил возможности жителей Иркутской области для проведения платежных операций за услуги ЖКХ. Теперь собственники и квартиросъемщики жилья могут вносить ежемесячную оплату по наиболее востребованным жилищно-коммунальным услугам в одном месте не только в офисах Сбера, но и в офисах партнеров банка, выступающих в роли платежных агентов. Внедрение новой платформы приема платежей за услуги ЖКХ от населения Сбербанк начал в 2019 году, первым банковским платежным агентом в Иркутской области стало ООО «ИПК». В 2020 году к платформе присоединились ООО «Иркутский биллинговый центр», ООО «Расчетно-кассовый центр» (г. Саянск), РСП ОАО «ДОСТ».

Оплата коммунальных услуг в офисах партнеров Сбербанка ведется по всем основным жилищно-коммунальным работам - теплоснабжение, водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, капитальный ремонт, вывоз твердых коммунальных отходов, и по платежным документам большинства крупных управляющих компаний Иркутска, Ангарска и других населенных пунктов Иркутской области. Прием средств населения для оплаты коммунальных услуг на созданной платформе ведется от имени Сбербанка, принятые платежи распределяются напрямую на счета организаций-поставщиков ЖКУ, зачисление   проводится в течении 24 часов.

Ранее в кассах партнеров Сбера потребители коммунальных услуг могли перечислять оплату только в пользу поставщиков, с которыми у партнера был заключен договор на прием денежных средств населения, теперь, благодаря новой платформе приема платежей от Сбербанка, перечень поставщиков услуг ЖКХ не отличается от банковского.

Адреса офисов платежных агентов Сбербанка - участников платформы по приему коммунальных платежей населения:

Партнер

Адрес офиса

РСП ОАО "Дост"

г. Ангарск, кв-л. 206-й, дом 3, ЖЭУ-3

г. Ангарск, мкр. 15-й, дом 6, ЖЭK

г. Ангарск, кв-л 177, дом 18, ЖЭУ-2

г.  Ангарск, кв-л Б, дом 12

ООО "Иркутский биллинговый центр"

Байкальск, мкр. Гагарина

Братск, Подбельского ул., 43/1

Иркутск, Бульвар Рябикова,3

Иркутск, мкр. Первомайский, 60

Иркутск, мкр.Юбилейный, 39

Усть-Илимск, Мечтателей ул., 21 а.

г. Усть-Илимск Ленина,3а

г. Усть-Илимск 50 лет ВЛКСМ, 18

г. Усть-Илимск Карла Маркса,35

Иркутск, Юрия Тена, 19

г. Зима, ул.Клименко,22

г. Усть-Илимск, рп. Железнодорожный, Больничная,1

ООО "ИПК"

Иркутск, ул. Байкальская, 144,

Иркутск, ул. 2-я Железнодорожная, 72,  (2)

Иркутск, ул. Карла Либкнехта, 245

Иркутск, ул. Розы Люксембург, 184,  (1)

Иркутск, ул. Жукова, 3,

Шелехов, квартал кв-л 6, 26а,

Шелехов, микрорайон 1 мкр, 42а,

ООО "Расчетно-кассовый центр" г. Саянск

г. Саянск, мк-н Юбилейный, 34

г. Саянск, мк-н Строителей, 14

г. Саянск, мк-н Мирный, 30

г. Саянск, мк-н Олимпийский, 30

/ Сибирское Информационное Агентство /
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