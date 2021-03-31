В зоне подтопления вблизи Иркутска находится 155 участков в 6 населенных пунктах

По состоянию на утро 31 марта в зоне подтопления талыми водами остаются 155 участков в 6 населенных пунктах: в селе Хомутово, деревне Грановщине, селе Урик, деревне Столбово Иркутского района, в селе Большая Елань и деревне Большежилкино Усольского района, а также в 2-х садоводствах города Иркутска. Подтопленных жилых домов нет. Эвакуация населения не осуществлялась, сообщает пресс-служба МЧС по Иркутской области.

Проводятся работы по оказанию адресной помощи и информирование населения путем подворовых обходов. На территории муниципальных образований, попавших в зону подтопления, действует режим повышенной готовности.

В селе Хомутово, где накануне вечером наблюдалось ухудшение ситуации с подтоплением талыми водами, произведено вскрытие дороги на улице Колхозная для отвода воды от жилой территории. На месте дежурят экипажи ДПС. Спасатели Пожарно-спасательной службы Иркутской области в течение ночи оказывали помощь населению, совершая обходы, вытаскивая застрявшие автомобили.

К аварийно-спасательным работам привлечены силы и средства администраций, спасательных служб региона, дорожной службы, Иркутского пожарно-спасательного гарнизона. Всего задействовано 69 человек и 18 единиц техники.