Приобрести SIM-карту Tele2 в Иркутской области стало проще

Tele2 подводит итоги развития партнерских каналов продаж в 2020 году. Помимо фирменных салонов связи и интернет-магазина компания активно увеличивает число локальных и федеральных партнеров.

В прошлом году Tele2 вдвое увеличила количество федеральных партнеров в Иркутской области. Комплекты подключения к сети оператора можно приобрести на кассах в сети магазинов «Связной», «М.Видео», «Эльдорадо», «Детский мир», а также в электронных гипермаркетах «Ситилинк», RBT.ru, Wildberries и в отделениях «Почты России». За прошлый год количество SIM-карт, приобретенных жителями области через сети ритейлеров, выросло на 22%.

Дополнительно оператор значительно расширил сеть локальных партнеров в Приангарье, число которых увеличилось на 39%. Количество SIM-карт, приобретенных в магазинах шаговой доступности, выросло на 18%. Кроме того, Tele2 расширила возможности бесплатной доставки заказов из своего интернет-магазина с помощью курьера или сервиса «Яндекс Go». В Иркутской области количество продаж через цифровой канал выросло в 6 раз.

Мария Лыкова, коммерческий директор макрорегиона «Байкал и Дальний Восток» Tele2:

«Сейчас стать клиентом оператора на территории Иркутской области можно в 64 фирменных салонах связи и более чем в 2600 точках наших партнеров. Мы стремимся сделать подключение к Tele2 максимально простым и удобным. Все больше сервисов становятся дистанционными, это позволяет ускорять некоторые процессы и сделать их проще. Например, в приложении «Мой Tele2» можно самостоятельно активировать SIM-карту».